Kazakistan’da 24 saat içinde 1678 gözaltı

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan ve kısa sürede Kazakistan geneline yayılan protestolar sonrası devam eden gözaltılarda, yüzlerce kişi daha gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı çıkan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazakistanlı yetkililer, son 24 saat içinde 1678 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Protestolar sonucunda toplam gözaltı sayısının 12 bine çıktığını belirten yetkililer, protestolara ilişkin 300'den fazla da soruşturma yürütüldüğünü aktardı.

Petrol zengini olan 19 milyon nüfuslu ülkede 2 Ocak'ta akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından vatandaşlar hükümeti protesto etmiş ve düzenlenen eylemler şiddet olaylarına dönüşmüştü.

170’e yakın kişinin hayatını kaybettiği olaylarda güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olayların arkasında “teröristlerin” olduğunu söylemiş ve şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) yardım istemişti.

Tokayev dün yaptığı açıklamasında KGAÖ örgütünün görevlerini tamamladıklarını ve ülkede istikrarın sağlandığını belirtmişti.

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