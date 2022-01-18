Kazakistan’ın eski lideri olaylardan sonra ilk kez konuştu

Kazakistan'ı yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra koltuğunu 2019'da devreden Nursultan Nazarbayev, ülkede yaşanan hareketlilik sonrasında ilk kez ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu ayın başında ülkede LPG fiyatlarının tavan fiyatının kaldırılması sonrasında ülkede başlayan protesto gösterileri sonrasında hiç açıklama yapmayarak gündeme gelen Kazakistan’ın eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev uzun bir aranın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Nazarbayev, ülkenin Sovyetler Birliği’nin ardından yaşadığı en büyük kriz ve halk hareketi ile ilgili olarak ülkenin elit tabakası arasında bir çatışma olmadığını dile getirdi. 81 yaşındaki Nazarbayev, kendisinin de bir emekli olduğunu söyleyerek bütün yetkinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’de olduğunu dile getirdi.

Nazarbayev’in damatları önceki gün üst düzey görevlerinden istifa etmiş, Nazarbayev’in yeğeni ise görevden alınmıştı.

İlginizi Çekebilir Nazarbayev'in damatları istifa etti, yeğeni görevden alındı