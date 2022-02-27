Kiev Belediye Başkanı Klitschko duyurdu: Kent kuşatıldı, tahliyeler imkansız hale geldi

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuşatıldığını söyleyerek artık kentten sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan halkı tedirgin eden açıklama geldi.

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, “Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın” dedi.

Klitschko, “Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi” ifadelerini kullandı.

ODESSA’DA SİREN SESLERİ

Ukrayna'nın liman şehri Odessa’da siren sesleri duyuldu. Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin Odessa açıklarında tespit ettiği kimliği belirsiz hava aracını imha etti. Patlamalar nedeniyle şehir merkezinde kısa süreli panik yaşanırken, siren sesleri sonrası Odessa halkı sığınaklara indi.

İlginizi Çekebilir Rusya, Belarus topraklarından Ukrayna'ya balistik füze fırlattı

İlginizi Çekebilir Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli