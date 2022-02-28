Kiev Büyükelçiliği’nden Türklere çağrı: Tren hareket edecek
Kiev büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarına çağrı ve uyarı yapıldı.
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği bir açıklama yaparak ülkedeki Türklere çağrıda bulundu.
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan mesajda, “Bugün saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir” denildi.
Büyükelçiliğin açıklamasında, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce vatandaşların dikkatli olarak saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerektiği belirtildi.