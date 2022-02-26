Kiev halkı silahlanıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken halka silah dağıtımı gerçekleştirildi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu üçüncü gününde devam ediyor.

Rus askerlerinin, Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarında Ukrayna'da genel seferlik ilan etti.

Devlet Vladimir Zelenskiy'nin eli silah tutan herkese silah verileceğini açıklamasının ardından başkent Kiev'de halka silah ve mühimmat dağıtıldı.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, “Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev’de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı” dedi.

Gece boyunca çatışmaların sürdüğü Kiev'de yaşayanlar ise ülkeden ayrılmaya devam ediyor.

Kiev halkı, sınır komşusu Polonya sınırına akın etti. Trenlerle Kiev'den ayrılan siviller Polonya'nın güneydoğusundaki Przemysl tren istasyonundaki sınır geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polonya Ulusal Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 29 bin kişinin Polonya sınırını geçtiği açıklandı. (Fotoğraflar: İHA)

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