Kiev’de art arda patlama sesleri
Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı işgal devam ederken Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre, bu sabah başkent Kiev'de art arda şiddetli patlamalar yaşandı.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de büyük patlamalar meydana geldiği bildirildi. Reuters haber ajansı, kentte art arda patlamalar yaşandığını, çok sayıda binadan dumanlar yükseldiğini aktardı.
Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, başkentteki patlamaları doğruladı. Patlamaların nedeni konusunda açıklama yapılmadı.
Patlamaların Rusya'da “Ukrayna'dan intikam” çağrılarının yükseldiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti.
Rusya ile 2014'te ilhak ettiği Ukrayna'nın Kırım bölgesini birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ne geçen hafta düzenlenen saldırı, 8. aya yaklaşan Ukrayna işgalinde dönüm noktası olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün saldırıdan Ukrayna istihbaratını sorumlu tuttu.
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