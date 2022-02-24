Kiev’de düşen Ukrayna savaş uçağının fotoğrafı yayınlandı

Ukrayna'da ilerleyen Rus birliklerinin başkent Kiev'e girdiği iddia edilirken, Reuters Kiev'de düşen Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağının enkazının fotoğrafını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin ve tanklarının başkent Kiev'in güneyine girdiğini öne sürerken, Kiev’de düşen bir Ukrayna savaş uçağının da fotoğrafı yayınlandı.

Reuters haber ajansı, Ukrayna'daki kurtarma ekiplerinin Kiev bölgesinde düşen Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağının enkazının fotoğrafını paylaştı.

Ukrayna sınır birliği, Rus güçlerinin Kiev'de hükümete ait noktalara saldırılar düzenlediğini savundu.

Sosyal medyada Rus helikopterlerinin Kiev merkezine yakın Gostomel bölgesinde uçtuğuna dair görüntüler yayınlandı. Rus birliklerin bölgede bir havalimanının kontrolünü ele geçirdiği de iddia edildi.

Haberlerde, Rus Mi-8 ve Ka-52 helikopterlerinin havalimanına saldırdığı belirtildi. Öte yandan saldırılarda ölü veya yaralı olduğuna dair bir bilgi verilmedi.

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