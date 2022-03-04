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Kiev’de gergin bekleyiş: Halk barikatlar kurup hendek kazıyor

Rusya, geçen hafta başlattığı Ukrayna operasyonunda ülkenin birçok kentini vurmaya devam ederken, kuşatma altındaki başkent Kiev’de de büyük bir çatışma için hazırlıklar sürüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:05 - 04 Mart 2022 Güncellenme:
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Kiev’de gergin bekleyiş: Halk barikatlar kurup hendek kazıyor

Rus birliklerinin tanklarla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e her an girebileceği belirtilirken, kent halkı barikatlar kurarak ve hendekler kazarak düşmanı bekliyor.

Tankların girişine karşı metal engeller Kiev kent merkezine de yerleştirildi.

Kentteki bir inşaat alanında, Rus tanklarının girişini engellemek amacıyla dev hendekler kazılıyor. İnşaat işçileri ve yerel halk, Rus birlikleriyle çatışmaya hazırlık için dikenli tellerle örülü barikatlar kurmak üzere hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ülkenin önde gelen inşaat şirketlerinden biri, Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 3 milyonu aşkın nüfusa sahip başkenti korumak üzere harekete geçmişti. Şirket, kenti korumak için yönettiği inşaat sahalarını savunma hattına çevirdi.

İnşaat malzemeleri de barikatların kurulması için kullanılıyor.

Birçok kişi de barikatların kurulmasına yardım etmek için gönüllü oldu. Savunma hattının inşasına yardım eden işçilerden Zakhar, “Nasıl savaşılacağını bilmiyoruz ama bir faydamız olacağını biliyoruz” dedi.

Gönüllülere yemek dağıtılıyor.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da, kentte savunma birlikler oluşturulduğunu ve birçok yerde kontrol noktalarıyla sığınaklar kurulduğunu bildirmişti.

Yedek asker olarak görev yapan birçok Kievlinin de silahlanarak savaşa hazır halde beklediği belirtildi.

Ukrayna'nın farklı kentlerinde de birçok kişi Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışan orduya destek amacıyla sivil savunma birlikleri kuruyor. Ayrıca bağımsız milis güçler de Rus askerleriyle çatışmalara katılıyor.

Tellerle çevrili metal engeller Kiev’deki birçok noktaya yerleştirildi.

Ukrayna'daki direnişin, özellikle kent merkezlerinde Rus birliklerin ilerleyişini yavaşlattığı söyleniyor.

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