Kiev’deki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.

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Türk vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye'ye tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye'den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna'da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev'den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye’ye, İstanbul'a gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, ALTERNATİF GÜZERGAHLARI AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla transit geçiş belgelerinin Dağıtım Ofislerince verileceğini açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

* Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle taşımacıların alternatif güzergahlardan ülkemize dönebilmeleri amacıyla; Ukrayna ve Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit Romanya transit geçiş belgeleri Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan Dağıtım Ofislerince verilebilecektedir.

* Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine Dağıtım Ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektedir. Ukrayna Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir.

DIŞİŞLERİ YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna’daki vatandaşlarımız:

Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya, Moldova, Bulgaristan geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz”

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