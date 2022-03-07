Kiev’den Zelenskiy ile Putin arasında doğrudan görüşme talebi

Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelensky ile Rus mevkidaşı Putin arasında doğrudan görüşme talep ettiği duyuruldu.

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Reuters'in geçtiği habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Ukrayna lideri Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında doğrudan görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

“PUTİN DE KORKMUYORSA TOPLANTIYA GELSİN”

Kuleba, katıldığı canlı yayında “Ukrayna Cumhurbaşkanı ile Vladimir Putin arasında uzun süredir doğrudan bir görüşme istiyoruz. Çünkü hepimiz son kararları onun verdiğini anlıyoruz, özellikle şimdi” dedi.

Kuleba, “Cumhurbaşkanımız, Putin ile doğrudan görüşme dahil hiçbir şeyden korkmuyor. Putin de korkmuyorsa toplantıya gelsin, otursunlar konuşsunlar” şeklinde konuştu.

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