KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, corona virüsü atlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 2 gün üst üste yaptırdığı corona virüsü test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada corona virüsü atlattığını belirterek, “Geçen hafta Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

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