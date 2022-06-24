KKTC’deki yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inde İskele’ye bağlı Kantara Mersinlik köyünde iki gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde (KKTC) 2 gündür devam eden İskele'ye bağlı Kantara bölgesinin Mersinlik köyündeki yangının, dün akşam saatlerinde rüzgârın etkisiyle Büyükkonuk bölgesinde Tatlısu ve Kantara köylerine doğru ulaştığı bilgisi aktarılmıştı.

Bugün sabah saatlerinde ise İskele Bölgesi İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, büyük bir seferberlik sonucu bölgedeki yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, yer yer bazı bölgelerde alevlenmelerin olduğunu ve yangına havadan müdahale edildiğini bildirdi. Ramadan, ilerleyen saatlerde de soğutma çalışmalarına geçeceklerini belirtti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dün gece yangın bölgesinde olağanüstü bir mücadele verildiğini söyleyerek, “Mücadelemizin sonucu başarılı oldu ve yangının doğu tarafına geçmesi engellendi. Gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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