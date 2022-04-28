Kolombiya’da askerler, öldürdükleri sivilleri gerilla olarak göstermiş

Kolombiya’da FARC ile hükümet arasında 2016'da imzalanan barış anlaşması sonucu kurulan Özel Barış Mahkemesi'nde konuşan eski askerler, öldürdükleri sivilleri gerilla olarak gösterdiklerini itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya'da orduda görev yapan bazı eski askerlerin çatışmalarda öldürülen sivilleri de gerilla olarak gösterdiği ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, geçen yıl sonuçlanan bir soruşturmada 2002-2008 yılları arasında ordu tarafından öldürülen 6.400’den fazla sivilin kayıtlara gerilla olarak geçtiği tespit edilmişti. Halka açık mahkemede konuşan eski askerler, sivillerin öldürüldükten sonra silahlı savaşçı gibi gösterildiğini itiraf etti.

Silah bırakan solcu gerilla örgütü FARC ile Kolombiya devleti arasında 2016’da imzalanan barış anlaşması sonucu kurulan Özel Barış Mahkemesi’nde görülen duruşmaya yüzlerce kayıp ailesi de katıldı. İfade veren eski bir asker, köylüleri ve çiftçileri kandırarak ıssız yerlere götürdüğünü ve onları öldürdüğünü anlatarak “Yanlarına da silah bırakarak çatışmada öldükleri, birer gerilla oldukları izlenimi yarattım” dedi.

Asker, ordunun çatışmalarda ilerleme kaydettiği algısı oluşturmak için öldürülen kişi sayısını artırmaya çalıştığını, bu yüzden de sivilleri öldürdüklerini söyledi.

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