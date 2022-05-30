Kolombiya’da solcu aday ilk turu önde tamamladı

Kolombiya’da solcu aday Gustavo Petro, devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 40,3 oy aldı. Petro, ikinci turda "Kolombiya'nın Donald Trump'ı" olarak anılan milyoner Rodolfo Hernandez’le yarışacak.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya'da eski gerilla olan solcu aday Gustavo Petro, dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu açık ara farkla önde tamamladı. Yüzde 40,3 oy alan 62 yaşındaki Petro'yu, “Kolombiya’nın Donald Trump’ı” olarak anılan yüzde 28 oy oranıyla 77 yaşındaki milyoner Rodolfo Hernandez takip etti.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle, başkanlık seçiminin sonucu 19 Haziran’da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Yıllardır sağ iktidarların kontrolünde olan ve ABD’yle yakın ilişkilere sahip ülkede Petro, seçilmesi halinde Kolombiya tarihinin ilk solcu lideri olacak. “Değişim ve eşitlik” vaat eden Gustovo Petro, 1980’lerde 17 yaşındayken M-19 gerilla örgütüne katılmış ve ordu tarafından yakalanarak 2 yıl hapishanede işkence görmüştü. Bir dönem Kongre üyesi olan Petro, 2012-2015 yılları arasında başkent Bogota’nın belediye başkanlığını yapmıştı.

Ülke, hâlâ solcu gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri’yle (FARC) yaklaşık 60 yıl süren ve 2016’daki barış anlaşmasıyla sona eren çatışmaların yaralarını sarmaya çalışıyor. Diğer bir gerilla örgütü olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve uyuşturucu çeteleriyle süren çatışmalar nedeniyle ülkede şiddet son dönemde yeniden yükselişe geçti.

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