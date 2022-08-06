Komplo teorisi ortaya atan adama rekor ceza

Teksas’da görülmekte olan davada mahkeme jürisi, komplo teorisyeni Alex Jones’a Sandy Hook İlkokulu katliamında öldürülen bir çocuğun ailesine 49.3 milyon dolar cezai tazminat ödemesine karar verdi.

Tayfun HOPALI / ABD

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Connecticut eyaletinde 2012 yılında meydana gelen ve ABD tarihinin en kanlı okul baskını olarak kayıtlara geçen olayda 20 yaşlarındaki Adam Lanza yaşları 6 ile 7 arasında değişen 20 çocuk ve altı eğitimciyi öldürmüş radyo programcısı ve komplo teorisyeni Alex Jones yıllarca saldırının aldatmaca olduğunu iddia etmişti.

Davayı saldırıda hayatını kaybeden 6 yaşındaki Jesse Lewis'in ailesi açmıştı. Oğulları Jesse Lewis’i, bu kitlesel saldırı sebebiyle kaybeden Heslin ve Lewis, duruşma sırasında kürsüye çıktılar ve Jones’un sağcı komplocu radyo programları ve YouTube kanallarındaki yaptığı yayınların onlara yaşattığı zihinsel acıları, aldıkları ölüm tehditlerini ve yaşadıkları tacizi ayrıntılarıyla anlattılar.

Alex Jones'a ait platformlar, 2012 Connecticut okul katliamında öldürülen 20 çocuk ve altı yetişkinin aslında hiç ölmediği yalanlarını yaymıştı.

Jones, yıllarca kurbanların ve sevdiklerinin, silah kontrolü yasasını geçirebilmek için oynanan ayrıntılı bir oyunun ‘aktörleri' olduğunu iddia etmişti.

Mahkeme jürisi Alex Jones’un teorilerinin ve konuşmalarının hayatını kaybeden ailelere hakaret teşkil ettiğine ve cezalandırılması gerektiğine karar verdi.

SUNUCU HATASINI KABUL ETTİ Jones'un avukatı Andino Reynal, “İlk kez bir talk show sunucusuna, standartlarının değişmesi gerektiğine dair bir mesaj” dedi. Jones, duruşma sırasında saldırının gerçek olduğunu ve bu konuda yalan söylemekle hata yaptığını kabul etti. Ancak davayı açan avukatlar talk showcu Jones'un, Sandy Hook ailelerine yıllarca çektirdiği acıları ödenmesi gerektiğini söyledi.