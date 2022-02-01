Komşuda taraftar kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Yunanistan’ın Selanik kentinde taraftarlar arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü, iki taraftar yaralandı. Gencin bıçaklanmadan önce bir grup tarafından hangi takımı tuttuğu sorulduğu ardından bıçaklandığı belirtildi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Selanik Kenti'ndeki Aris Stadyumu yakınlarındaki Charilaou Semti'nde bu sabaha karşı meydana gelen olayda Aris takımının taraftarı olan ve takımın basketbol ve futbol okullarında antrenmanlara çıkan 19 yaşındaki Alkiviadis Kampanos arkadaşları ile birlikteyken yanlarında duran bir otomobilden inen birkaç kişinin kendisine doğru gelerek “Hangi takımdan” olduğunu sorduktan sonra bıçaklamaya başladıkları belirtildi.

BIÇAK VE KESİCİ ALETLERLE SALDIRDILAR

Kampanos'un olaya müdahale etmeye çalışan iki arkadaşı da bıçaklanarak yaralandı. Saldırganların ellerinde bıçaklar ve kesici aletler bulunduğu belirtildi. Olayı gören vatandaşların çağırması üzerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Kampanos'un 6-7 yerinden bıçaklandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi ülkede şok etkisi yarattı. Yaralanan iki gencin tedavisinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Polisin yaptığı operasyonlarda olay sonrasında 12 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ŞEHRİMİZ İÇİN KARA BİR LEKEDİR

Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, taraftarın bıçaklanması olayı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Taraftar şiddetini, çatışmaları, her türlü şiddeti mutlak ve kategorik bir şekilde kınıyoruz. Bu şehrimiz için kara bir lekedir. Her şeyden önce vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak ve gelecekte bu tür suçların önlenmesini sağlamak görevimizdir. Bu tür suç eylemleri sporu lekelememeli, spor camiasını spor etkinliklerinden uzaklaştırmamalıdır” diye konuştu.

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