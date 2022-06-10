Kongre baskını duruşmaları başladı: Trump’a ‘darbe girişimi’ suçlaması

Dünyada şok etkisi yaratan 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre baskınıyla ilgili duruşma süreci dün akşam başladı. Kongre'de olayın soruşturulması için kurulan komitenin başkanı Bennie Thompson, eski Başkan Donald Trump’ı “darbe girişimi düzenlemekle” suçladı. Trump ise duruşmaları “siyasi tiyatro” diye niteledi.

Sozcu.com.tr

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ABD tarihinin en korkunç olaylarından biri olan ve dünyada şok etkisi yaratan 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınıyla ilgili resmi duruşmalar dün akşam başladı.

Kasım 2020’deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden’a yenilen ancak oyların çalındığını öne sürerek yenilgiyi kabul etmeyen Donald Trump'ın destekçileri, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın düzenlemiş, olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trump, baskından saatler sonra yayınladığı video mesajında seçim yolsuzluğu iddialarını tekrarlamış ve destekçilerine “Eve dönün” çağrısı yapmıştı.

Kongre’de olayın soruşturulması için Demokratların öncülüğünde kurulan komite, dünkü ilk duruşmada eski Başkan Donald Trump'ı “darbe girişimiyle” suçladı. Duruşmanın ilk oturumunda konuşan komitenin Demokrat Partili başkanı ve Mississippi temsilcisi Bennie Thompson, ayaklanmanın ABD demokrasisini tehlikeye düşürdüğünü belirterek “6 Ocak'ta yaşanan olaylar hükümeti devirmeye yönelik bir darbe girişimiydi” dedi.

TRUMP’IN KIZI İTİRAF ETTİ

Komitenin Cumhuriyetçi başkan yardımcısı Liz Cheney de, Trump'ın “saldırının fitilini ateşlediğini” ifade etti. Olayla ilgili videoların da izlendiği duruşmada, Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın mesajı da dinlendi. Ivanka Trump'ın mesajında, babasının “başkanlık seçimlerinin çalındığı” yönündeki iddiasının “temelsiz” olduğunu kabul ettiği belirtildi.

Trump ise duruşma öncesinde paylaştığı mesajda, davayı “siyasi tiyatro” olarak niteledi. Cumhuriyetçi Parti'deki etkisini koruyan ve 2024’teki başkanlık seçimlerinde de yarışabileceğinin sinyalini veren Trump, geçen yıl olayla ilgili “görevi kötüye kullanma ve Kongre'ye engel olma” suçlamalarıyla yargılandığı azil davasında suçsuz bulunmuştu.

ARA SEÇİMLER SORUŞTURMANIN SONU OLABİLİR

Soruşturma komitesi, dava için Trump’ın oğlu Donald Jr. ve damadı Jared Kushner de dahil olmak yakın çevresiyle, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in politika ekibiyle, olayda yer alan güvenlik güçleriyle, baskına katılan bazı kişilerle ve ABD’deki Cumhuriyetçi yetkililerle görüşmeler yaptı.

Suçlamada bulunma yetkisine sahip olmayan komitenin duruşma sonrasında ABD seçim süreciyle ilgili reform önerileri sunmak amacıyla bir rapor hazırlaması bekleniyor. Öte yandan Demokratların kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu kaybetmesi halinde, Cumhuriyetçilerin soruşturmayı hızla kapatabileceği de belirtiliyor.

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