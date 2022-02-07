Korkunç olay: 17 yaşındaki eşinin kafasını kesip sokakta gezdirdi

İran'da ismi açıklanmayan bir adam namus meselesi diyerek 17 yaşındaki eşinin kafasını kesip elinde sokaklarda gezdi. Adam tutuklanırken, korkunç videoların medya tarafından servisi yasaklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“Namus” kisvesi altında korkunç cinayetlerin işlendiği İran yine dehşet verici bir olayla gündeme geldi. Ülkede, ismi açıklanmayan bir adam, ‘namus meselesi’ diyerek 17 yaşındaki karısının kafasını keserek sokaklarda başıyla dolaştı.

Cinayet, Cumartesi günü güneybatıdaki Ahvaz kentinde, 17 yaşındaki kadının Türkiye’den dönmesinin ardından meydana geldi. 17 yaşındaki kızın yeğeni ile evlendirildiği belirtilirken, ülkeye geri gelmesi için babasının yardımcı olduğu belirtildi.

Cinayeti, ağabeyiyle birlikte işlediğini itiraf eden adam ve kardeşi tutuklandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKAN TEPKİ ÇEKTİ

İran medyası, katilin eşinin başını elinde taşıyarak sokaklarda gezdiği görüntüleri yasaklarken, hükümet haber ajanslarının görüntü servisini yasakladı. Görüntülerin servis edilmesi de tepkiye neden oldu.

İran’ın bazı bölgelerinde, çoğunlukla toplumsal inançlar ve İslam Cumhuriyeti’nin bu davranışı teşvik eden yasaları ve hafif cezaları nedeniyle namus cinayetleri yaygın olarak işleniyor.

Anayasa’nın 630’uncu maddesine göre, zinaya tanık olan bir koca eşini öldürmesi halinde cezadan muaf tutuluyor…

EN AZ 8 BİN NAMUS CİNAYETİ İŞLENDİ

Ahvaz’daki bir kadın hakları toplum kuruluşlarına göre, on iki yılda aralarında 10-15 yaşlarında olanların da bulunduğu yaklaşık 60 kadın namus cinayetlerinin kurbanı oldu. Ailelerin çoğu dava bile açmadığı için faillerin hiçbiri adalete teslim edilmedi.

Tıp dergisi Lancet, İran’da 2010 ile 2014 yılları arasında en az 8 bin namus cinayeti gerçekleştiğini söyleyen bir makale yayınladı, ancak yalnızca birkaçının yargıya ulaştığı bildirildi.

Şeriat yasasına göre, yalnızca “kandaşlar” (yakın aile üyeleri) sevdiklerini öldürmek için idam talep edebilir, bu nedenle aileler başka bir aile üyesi için ağır ceza talep etmediğinden çoğu namus cinayeti cezasız kalıyor. Bu yasal boşluğun bilinmesi de ‘namus meselesi’ diye kadın cinayetlerinin artmasına neden oluyor…

İlginizi Çekebilir 17 yıl önceki kadın cinayetinin sanıklarına beraat

İlginizi Çekebilir İstanbul'da kan donduran itiraf... Öldürüp kafasını kestiler

İlginizi Çekebilir Charles Darwin, Scot'un evrimle ilgili çalışmasını çaldı iddiası: Tarihin en büyük sahtekarlığı