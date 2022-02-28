Kosova’dan ABD’ye çağrı: Ülkede kalıcı askeri üs kurun

Sırbistan’dan 2008 yılında tek taraflı bağımsız ilan eden Kosova, ülkede kalıcı ABD üssü kurulmasını ve NATO’ya üyelik sürecinin hızlandırılmasını istedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonu sürerken Kosova, ABD'den ülkeye kalıcı üs kurmasını istedi.

Rusya'ya yakın ülkelerden Sırbistan'dan 2008 yılında tek taraflı bağımsız ilan eden Kosova, NATO'ya üyelik sürecinin de hızlandırılması çağrısı yaptı.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, dün paylaştığı Facebook mesajında “Kosova'nın NATO üyeliğini hızlandırılması ve Amerikan güçlerinin kalıcı bir üsse sahip olması, Batı Balkanlar'da barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması açısından acil bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı. Mehaj, Ukrayna konusunda askeri desteğe hazır olduklarını belirtti.

ABD'nin halihazırda Kosova'da 635 askeri bulunuyor. Kosova'nın Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık kararını 110’dan fazla ülke tanımıştı.

Rusya'nın itirazları nedeniyle hala Birleşmiş Milletler üyesi olmayan Kosova'nın NATO üyeliğine de ittifaktaki bazı ülkeler karşı çıkıyor.

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