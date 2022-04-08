Kramatorsk’taki tren istasyonuna saldırıda Rusya’dan dikkat çeken iddia

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 6'ncı haftasında korkunç bir saldırı meydana geldi... Ukraynalı yetkililer ülkenin doğusundaki Kramatorsk bölgesindeki tren istasyonuna Rusya'nın saldırdığını duyurdu. Yetkililer 39 insanın yaşamını yitirdiğini ve en az 100 insanın yaralandığını açıklarken Rusya'dan saldırının gerçek olmadığına dair bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle başlayan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, bugün Ukrayna’nın doğusunda dünyayı ayağa kaldıran bir saldırı meydana geldi…

Ukraynalı yetkililer, ülkenin doğusundaki Kramatorsk’ta tren istasyonunda sivillerin hedef alındığını ve iki füze ile saldırıldığını duyurdu. Donetsk bölge valisi Pavlo Kirilenko, saldırı sırasında binlerce kişinin tren istasyonunda olduğunu söyleyerek “Rus faşistler nereyi hedef aldıklarını gayet iyi biliyorlardı. Panik yaratmak ve mümkün olduğunca çok sivili öldürmek istediler” dedi.

Kirilenko, daha sonra yaptığı açıklamada Rus ordusunun saldırıda misket bombası kullandığını öne sürdü. Kirilenko’nun açıklamalarını aktaran İngiliz haber ajansı Reuters ise bu iddiayı teyit edemediğini belirtti.

Ukrayna tarafından gelen açıklamalara Rusya’dan itiraz geldi. Rus yetkililer, Ukrayna’nın iddialarının asılsız olduğunu ve Rus güçlerinin böyle bir saldırı düzenlemediğini ve güncel planda böyle bir saldırının olmadığını duyurdu.

Kirilenko ile birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Alexey Arestoviç, saldırıda Rus yapımı İskender füzeleri kullanıldığını açıklarken Zelenskiy ise Tochka U isimli füzenin kullanıldığını duyurdu.

Öte yandan Rus devlet televizyonu RT’nin internet sitesinde konuyla ilgili kapsamlı bir haber yayınlandı… Rus medyasına konuşan emekli Rus albay Mikhail Khodarenok açıklamalarda bulundu. Emekli olduktan sonra savunma konusunda uzman olan ve sık sık yorumcu olarak açıklamalarda bulunan Khodarenok, “Olay yerinden gelen görüntüler Tochka U’nun yaratacağı bir tahribata benzemiyor. Bu füzenin ağırlığı 400 kilogram ve bu kadar güçlü bir füzenin etrafına daha fazla hasar vermesi beklenirdi” dedi.

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