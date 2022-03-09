Kremlin: ABD Rusya’ya ekonomik savaş açtı

Kremlin, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatını yasaklama kararını "ekonomik savaş" olarak niteledi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin, ABD’nin Rusya’ya ekonomik savaş açtığını ve Başkan Joe Biden’ın Rusya’dan petrol ve diğer enerji ürünleri ithalatını yasaklamasına Moskova’nın nasıl bir yanıt vereceğini ciddi olarak düşüneceğini açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi ve yurt dışına enerji akışının devam ettiğine dikkat çekti. ABD’nin Rusya’dan petrol ithalarını yasaklamasının küresel olarak da ciddi etkilere yol açacağını kaydeden Peskov, “ABD kesinlikle Rusya’ya ekonomik savaş açtı ve bu savaşı sürdürüyor” dedi.

Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından Batılı ülkeler Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım başlatmıştı. Son olarak ABD dün Rusya’dan ham petrol ithalatına yaptırım getirmişti.

“ANTALYA’DAKİ GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ”

Antalya'da düzenlenecek Demokrasi Forumu'nda bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın görüşmesinden beklentilerin ne yönde olduğu sorusu üzerine Peskov, “Dışişleri bakanlarının yapacağı görüşmeye gelirsek bu müzakere sürecinin devamıdır, çok önemlidir. Olayların önünden gitmeyelim. Görüşmeyi bekleyelim” karşılığını verdi.

Peskov ayrıca Ukrayna ile karşılıklı tavizler verilebilir mi sorusuna, Luhansk ve Donetsk’in egemen olarak tanınması gerektiği cevabını verdi. Peskov, “Kırım Rusya’nın bir parçasıdır, o şekilde tanınmalıdır” diye konuştu.

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