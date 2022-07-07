Abone Ol

Kremlin: Biz de Boris Johnson’ı sevmiyoruz

Hükümetteki istifa dalgasıyla büyük darbe alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifasını açıklayacağı belirtilirken, Rusya’dan da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kremlin: Biz de Boris Johnson’ı sevmiyoruz

Kremlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün istifasını açıklayacağı haberleriyle ilgili yorum yaptı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Johnson'ın Rusya'dan hoşlanmadığını, Rusya'nın da Johnson'ı sevmediğini” söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Peskov, “Biz de onu sevmiyoruz” diyerek İngiltere Başbakanı'nın istifasının Rusya'nın umurunda olmadığını ifade etti.

Johnson, Ukrayna işgali sonrasında Rusya'yı en sert eleştiren liderler arasındaydı.

İngiliz medyası: Boris Johnson istifa kararı aldı İlginizi Çekebilir İngiliz medyası: Boris Johnson istifa kararı aldı Boris Johnson'ın skandalları koltuğa oturduğundan beri gündemden düşmedi İlginizi Çekebilir Boris Johnson'ın skandalları koltuğa oturduğundan beri gündemden düşmedi

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster