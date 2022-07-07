Kremlin: Biz de Boris Johnson’ı sevmiyoruz
Hükümetteki istifa dalgasıyla büyük darbe alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifasını açıklayacağı belirtilirken, Rusya’dan da konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kremlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın bugün istifasını açıklayacağı haberleriyle ilgili yorum yaptı.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Johnson'ın Rusya'dan hoşlanmadığını, Rusya'nın da Johnson'ı sevmediğini” söyledi. Gazetecilere açıklama yapan Peskov, “Biz de onu sevmiyoruz” diyerek İngiltere Başbakanı'nın istifasının Rusya'nın umurunda olmadığını ifade etti.
Johnson, Ukrayna işgali sonrasında Rusya'yı en sert eleştiren liderler arasındaydı.