Kremlin Fransa’yı yalanladı: Putin Macron’a söz vermedi

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Fransız yetkililerin Rusya lideri Putin’in dün görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yeni askeri tatbikat düzenlememe sözü verdiği yönündeki açıklamasını reddetti. Peskov, görüşmeden herhangi bir anlaşma çıkmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabalar kapsamında dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova temasları, Rusya ve Fransa arasındaki fikir ayrılıklarını ortaya koydu.

Bir Fransız yetkili, Rusya lideri Putin'in Macron'a Ukrayna sınırında yeni askeri tatbikat düzenlemeyecekleri sözü verdiğini söylerken Kremlin bu iddiayı yalanladı.

Macron ve Putin'in dün düzenlenen görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer, görüşmede iki liderin Rusya'nın Belarus'taki askerlerini çekmesi konusunda anlaşmaya vardığını söylemişti.

RUSYA ANLAŞMA İDDİASINI DA REDDETTİ

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in böyle bir söz vermediğini belirtti. Görüşmede Rusya ve Fransa arasında gerilimi düşürmeye yönelik herhangi bir anlaşma sağlanamadığını kaydeden Peskov, Belarus'taki ortak tatbikata katılan Rus askerlerin tatbikat sonrası ülkeye döneceklerini zaten daha önce de açıkladıklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna sınırlarına binlerce asker yığması ve Belarus'ta düzenlenen tatbikat, ABD ve bazı ülkelerde “Rusya Ukrayna'yı işgal edecek” iddiasına yol açmıştı.

Rusya ise işgal iddiasını reddediyor ancak bölgedeki NATO askerlerinin geri çekilmesini talep ediyor.

Fransa lideri, Putin'le görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada toplantının tansiyonu düşürme hedefine yardım ettiğini söylemişti. Macron, “Durumun ciddiyetinin ve Avrupa'da barış ve istikrarı korumak için herkesin çıkarına bir yol bulmamız gerektiğinin farkındayız” demişti.

ABD ASKERLERİ ROMANYA’YA ULAŞTI

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilimi düşürmeye yönelik çabalar sürerken, NATO'nun Doğu Avrupa'daki asker sayısını artırma taahhüdü kapsamında ilk ABD birlikleri Romanya'ya vardı.

Ülkeye giren 100 kişiyi aşkın ABD'li askeri uzmanın lojistik işlerden sorumlu olacağı belirtildi.

ABD, Rusya'ya karşı Polonya ve Romanya'ya yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıklamıştı.

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