Kremlin’den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Putin, Soçi'de Ortak Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını ele alacak" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos’ta Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ikili görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan anlaşma neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağını ve bu yönde tarafların İstanbul’da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi’nden çalışmaları inceleyeceğini hatırlatan Peskov, Putin ve Erdoğan’ın da merkezin çalışmalarını Soçi’de değerlendireceğini söyleyerek, “Şimdi tahıl anlaşmasının uygulanmasına başlanıyor ve süreç devam edecek. Elbette Soçi’deki görüşme bu konunun ele alınması için iyi bir fırsat olacak” dedi.

İlginizi Çekebilir Geçen hafta Erdoğan'la görüşmüştü... Putin hakkında çarpıcı iddia: Doktorlar yanına koştu

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor