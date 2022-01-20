Kremlin’den Erdoğan’ın sözlerine yanıt: Herhangi bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek" sözlerine Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenski arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski arasında görüşme düzenlenmesi teklifini yorumladı.

Erdoğan’ın Putin ile bu teklifi görüşüp görüşmediği ve konuyla alakalı herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt veren Peskov, “Bu görüşmeyle ilgili herhangi bir şey yok” dedi. Peskov, “Sadece Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Ukrayna'nın Minsk Anlaşmasını yerine getirmemesi var” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TEMENNİMİZ PUTİN İLE ZELENSKİ’Yİ BİR ARAYA GETİREBİLMEK

El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyareti sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki anlaşmazlık ve gelecek günlerde kendisinin Ukrayna’ya ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Türkiye ziyaretinin söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

* Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir.

* Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski’yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin’in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz.

* Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hakim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.

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