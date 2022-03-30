Kremlin’den İstanbul’daki müzakerelerle ilgili yeni açıklama

Kremlin sözcüsü Peskov, Kiev tarafıyla yürütülen müzakerelerle ilgili, “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında dün İstanbul’da düzenlenen müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Müzakerelerde henüz umut verici bir sonuca ulaşılamadığını belirten Peskov, “Öncelikle meslektaşım Vladimir Medinskiy (Rus müzakere heyeti başkanı) bugün daha detaylı bilgiler verecek. Olumlu gelişme ise Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı. Genel olarak bakınca çok umut veren şeyler söyleyemeyiz. Bazı adımlar uzun süre alacak” dedi.

Müzakerelerde Kırım'ın pazarlık konusu olup olmadığını yanıtlayan Peskov, “Anayasamıza göre Rusya Federasyonu topraklarının kaderini kimseyle tartışamayız” diye konuştu.

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