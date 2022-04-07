Kremlin’den Putin’in kızlarına yaptırım kararı ile ilgili net mesaj

ABD'nin Putin'in iki kızına yaptırım kararı alması sonrasında Kremlin'den açıklama geldi. Açıklamayı yapan Peskov, "Şaşkına döndük" dedi.

Sozcu.com.tr

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40 günü aşkın bir süredir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD’nin dün uygulamaya aldığı yeni yaptırımlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızları Katerina ve Maria’yı da dahil etmesine Kremlin’den tepki geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov açıklamalarda bulunarak, ABD’nin bu kararından dolayı “şaşkına döndüklerini” söyledi. Peskov, “Elbette bu yaptırımları hastalıklı bir hamlenin uzantısı olarak görüyoruz. Aile üyelerine yaptırım uygulamak durumu açıkça anlatıyor” dedi. Peskov, “Kremlin, Putin’in kızlarına neden yaptırım uygulandığını anlayamadı. Bu anlaması ve anlatması çok zor bir durum. Maalesef bu tür rakiplerle uğramak zorundayız” dedi.

ABD’nin dün gece açıkladığı yaptırım paketinde Putin’in kızlarının detayları da ortaya çıktı. Putin’in kızlarından Katerina Tikhonova, Rusya hükümeti ve savunma sanayini destekleyen bir teknoloji şirketinde yönetici pozisyonda görev alıyor. Maria Vorontsova ise hükümet destekli fonları alarak genetik alanında araştırmalar yapan bir bilim insanı.

Düne kadar ailesinin mahremiyetine önem veren Putin’in kızları çok kamuoyu karşısına çıkan isimler olarak bilinmiyordu.

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