Kremlin’den tepki: NATO’nun sisteminde sorun var

Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki askerlerini çekmeye başladığı yönündeki açıklaması, işgal iddiasından vazgeçmeyen Batı ile Moskova arasında yeni bir gerilim yarattı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmediği, aksine asker sayısının arttığı şeklindeki sözlerine Kremlin'den tepki geldi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmediği, aksine asker sayısının arttığı şeklindeki sözlerine tepki göstererek, “NATO’nun durumu değerlendirme sistemi belli. Muhtemelen eksiklikleri var. Bu durum NATO temsilcilerinin durumu ayık bir şekilde değerlendirmesine izin vermiyor” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesinde istişarelere devam edilmesi konusunda uzlaşı sağlanması konusunda, “Devlet Başkanı Putin de bu tür müzakerelere katılma arzumuzu ve buna hazır olduğumuzu vurguluyor ve Başkan Biden’ın da bu tür müzakerelere hazır olduğunu belirtmesi olumlu” dedi.

‘UKRAYNA OPERASYON BAŞLATABİLİR’

Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesindeki durumu da değerlendiren Peskov, “Ukrayna’nın güneydoğusunda operasyon başlatma ihtimali yüksek. Ne yazık ki hepimiz daha önce Kiev’in Donbass’a operasyon yapmasına şahit olduk. Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk’a saldırma ihtimali yüksek ve bu ihtimalde azalma yok” dedi.

Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ta yaşayanlara Rus pasaportu vermesinin Minsk anlaşmalarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları reddeden Peskov, “Bu uygulama Minsk anlaşmalarını ihlal etmiyor. Bu kısa ve son derece spesifik metni en az bir kez okumak yeterlidir. Dolayısıyla bu suçlamalar yersizdir” diye konuştu.

Peskov, Ukrayna’ya ile yapılan siber saldırılarla Rusya’nın bir ilgisinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

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