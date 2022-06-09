Kremlin’den Türkiye açıklaması: Anlaşma yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar sonrasında Kremlin'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’un Türkiye’deki temasları sonrasında Kremlin’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

24 Şubat’tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken uluslararası kamuoyunun gündeminde tahıl krizi yaşanıyor. Savaşın başlamasıyla birlikte tahılların nakliyesi durma noktasına gelirken dün Lavrov ile mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı.

Lavrov’un görüşmesi sonrasında Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’dan açıklamalar geldi. Peskov, “Türkiye ile Ukrayna’nın tahıllarının Karadeniz üzerinden ihracatı ile ilgili bir anlaşma yapılmadı” dedi.

Son dönemde Ankara, Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılması konusunda bastırırken taraflar arasında bir anlaşmaya henüz varılmadı.

İlginizi Çekebilir Ukrayna'dan Lavrov'un Türkiye'deki açıklamalarına yanıt

İlginizi Çekebilir Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi sona erdi: Olası Suriye operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar