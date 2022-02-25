Kritik toplantı başladı! Dünyanın gözü NATO’da

Kuzey Atlantik Konseyi (NATO) Devlet Başkanları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında düzenlenen toplantı başladı. Toplantının açılışını yapan Stoltenberg, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere düzenlenen NATO Liderleri Olağanüstü Sanal Zirvesi başladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, “Rusya, tüm çabalarımıza rağmen diplomatik süreci reddetti. Rusya’nın saldırılarını kınıyor ve askeri eylemlerini derhal durdurması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Düzenlenen toplantıya Kanada, İngiltere, Fransa, Romanya, İzlanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Norveç'in yanı sıra İspanya, Estonya, Hırvatistan, Polonya ve Türkiye'den ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katılım gösterdi.

Genel Sekreter Stoltenberg açılış konuşmasının ardından basının çıkmasını rica ederek, NATO liderleriyle toplantının devam edeceğini söyledi. Stoltenberg’in basın toplantısı yapması bekleniyor.

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