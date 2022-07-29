Kurbağa ve yılan gibi iki istilacı tür, dünyayı 16.3 milyar dolar zarara uğrattı

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, analiz çalışmasıyla haşerelerin yarattığı ekonomik zararı inceledi. Bilim insanları dün yayınladıkları bilimsel çalışmada, sadece Amerikan kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 34 yılda 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğunu ortaya koydu.

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Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, Kanada ve Almanya’da bilim insanları Scientific Reports yayın organında yayımladıkları analiz çalışmasında, Amerikan kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986’dan 2020’ye kadarki zaman diliminde 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu ortaya koydu. İki türün yarattığı bu maliyet, yüzde 63 ile Okyanusya ve Pasifik Adaları, yüzde 35 ile Avrupa ve yüzde 2 ile Kuzey Amerika’da gerçekleşti.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE NEDEN OLUYORLAR

Kahverengi ağaç yılanı, Guam gibi Pasifik adalarında kontrolsüz bir şekilde yayılarak toplam 10.3 milyar dolarlık hasardan tek başına sorumlu olduğu ifade edildi. İki milyon yılanın, Guam’da elektrik kablolarının üzerinden kayarak kablolara zarar verdiği, toplu elektrik kesintilerine neden olduğu ve yüksek maliyetli zararlar verdiği belirtildi.

270 BİN EUROLUK ÇİT

Avrupa’da hızla yayılan Amerikan kurbağası 30 cm uzunluğa ve 500 gr ağırlığa ulaştığı, çiftçilerin kurbağaları tarlalardan uzak tutmak için pahalı çitler kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Örneğin kurbağaların kaçmasını önlemek için Almanya’da 5 gölün etrafına çitler çekildiği ve bunun 270 bin Euroya mâl olduğu belirtildi. İstilacı başka bir tür kurbağanın son derece gürültülü çiftleşme sesleri, bir yerleşim bölgesinde emlak fiyatlarını düşürdü.