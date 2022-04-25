Küresel savunma harcamasında rekor: 2 trilyon dolara ulaştı

Dünya çapında savunma sanayi ve orduya yapılan harcama ilk kez 2 trilyon doları geçti.

Sozcu.com.tr

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SIPRI isimli enstitü, bir rapor hazırlayarak savunma sanayi harcamalarının 2021’de yüzde 0.7 arttığını ortaya çıkardı. Hazırlanan raporda, Ukrayna’daki savaş ile birlikte savunma sanayi ve silah harcamalarında artış trendi görüldüğü belirtildi.

Hazırlanan raporda özellikle Avrupa ülkelerinde bu harcama kaleminde artış olduğu belirtilirken ilk kez yıllık küresel harcamanın 2 trilyon doları geçtiği kayıtlara geçti.

SIPRI olarak bilinen Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün hazırladığı raporda 2021 yılında dünya çapında toplam 2.113 milyar doların orduya harcandığı belirtildi.

2011 ile 2014 yılları arasında askeri harcamaların azaldığına dikkat çekilirken o tarihten sonra son 7 yıldır bu alanda artış olduğu hatırlatıldı.

SIPRI’nin üst düzey yöneticilerinden Lucie Beraud-Sudreau, “Avrupa’da artan bir trend vardı ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte bu trend hızlanacak ve artacak. Normalde değişim yavaşça olur fakat bir kriz durumunda artış büyük olur. Bence şu an bu aşamadayız” açıklamasını yaptı.

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