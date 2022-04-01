Kürtaj karşıtı aktivistin evinde fetüsler bulundu

ABD’de polis, kürtaj karşıtı bir aktivistin evinde 5 fetüs buldu.

Sozcu.com.tr

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Washington'da İlerici Kürtaj Karşıtı Hareket isimli grubun liderlerinden biri olan ve kendini “Katolik anarşist” olarak niteleyen 28 yaşındaki Lauren Handy'nin evine düzenlenen baskında 5 fetüs bulundu.

BBC'nin haberine göre, genç kadının evinin bodrumunda dondurucuda saklanan fetüsler çantalarla çıkarıldı. Handy gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Handy'nin 2020'de de bir kürtaj kliniğine zorla girdiği bildirildi. ABD’li kadın suçlu bulunması halinde 11 yıla kadar hapis ve 350 bin dolara kadar para cezası alabilir.

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