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Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisinde yangın

Kuveyt’in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi’de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinden yangın çıktı. Ulusal Petrol Şirketi'ne (KNPC) ait olan Mina el-Ahmedi rafinerisinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

KNPC tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 2 işçinin Asya kökenli oldukları ve yaralı olarak hastaneye sevk edilmelerinin ardından hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

KNPC ayrıca, 5 işçinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, 5 işçinin ise durumunun stabil olduğunu aktardı.

Yangının bakım için kapalı olan rafinerinin 32 Nolu Gaz Sıvılaştırma Ünitesinde çıktığını ifade eden KNPC, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını açıkladı.

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