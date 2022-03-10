Kuzey Kore: ABD’nin askeri faaliyetlerini keşif uydularıyla izleyeceğiz

Art arda gelen füze denemeleriyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerinin askeri faaliyetlerini takip etmek amacıyla keşif uydusu fırlatmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri faaliyetlerini takip etmek amacıyla keşif uydusu geliştirdiklerini açıkladı. Uzay ve Havacılık Dairesi'nde uydu çalışmalarını inceleyen Kim, gelecek yıllarda bölgedeki askeri hareketleri takip amacıyla bir dizi keşif uydusu göndereceklerini söyledi.

Son dönemde füze denemelerine hız veren Kuzey Kore'nin keşif uydusu çalışmaları, balistik füzelerle aynı yasaklı teknolojiyi kullanmaları nedeniyle tartışma yaratıyor. Ülkede 27 Şubat ve 5 Mart'ta iki keşif uydusu denemesi gerçekleştirildiği bildirilmişti.

ABD: SAVUNMA HAZIRLIKLARI ARTIRILDI

ABD de Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgedeki istihbarat gözetim faaliyetleri ve balistik füze savunma hazırlıklarının artırıldığını belirtti. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, “Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz’de gözetim faaliyetleri hızlandı” açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore geçen yıldan bu yana gerçekleştirdiği füze denemeleriyle uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Kuzey Kore, bu yıl 9 füze denemesi gerçekleştirerek nükleer silah programına yeniden hız kazandıracağının sinyalini verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı dünyasına yönelik nükleer restinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u füze programını sürdürme konusunda cesaretlendirmiş olabileceği de iddia edilmişti.

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