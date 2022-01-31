Kuzey Kore, ABD’yi vurabilecek balistik füze denedi

Son dönemde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore, dün ABD’ye bağlı Guam Adası’nı vurabilecek bir balistik füze denediğini açıkladı. Hwasong-12, ülkenin 2017’den bu yana denediği en büyük füze oldu. Kuzey Kore’nin 5 yıl önce gerçekleştirdiği balistik denemeleri nükleer savaş endişelerine yol açmıştı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore, ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'nı vurabilecek bir balistik füze denediğini doğruladı.

Güney Kore ve Japonya dün, Kuzey Kore'nin bir balistik füze denediğini duyurmuştu. Hwasong-12 balistik füzesi, Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana fırlattığı 7. füze ve 2017'den beri denediği en büyük füze oldu.

Ülkenin resmi haber ajansı KNCA, denemenin Hwasong-12 sisteminin operasyonel etkisini kanıtladığını ifade ederek fırlatılan uzun menzilli füzenin fotoğraflarını da yayınladı.

Görüntüler arasında, füzenin savaş başlığına takılmış kamerayla uzaydan çekildiği söylenen fotoğraflar da bulunuyor.

SON BEŞ YILDA BİR İLK

Uluslararası tepkilere ve BM yasağına rağmen gerçekleştirilen balistik füze denemesi, nükleer silah sahibi Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemelerini sürdüreceği yönünde endişelere yol açtı. Hwasong-12 füzesinin 4 kilometreden daha fazla menzili olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore beş yıldır nükleer füze denemesi gerçekleştirmemişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın silahsızlanma amacıyla yürüttüğü görüşmeler 2019'da başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim, ABD ve müttefiklerinin düşmanca politikalardan vazgeçmediğini, bu nedenle füze denemelerine devam edeceklerini ve orduyu güçlendireceklerini belirtmişti.

2017’DE TANSİYON FIRLAMIŞTI

Trump’ın 2017'de Kuzey Kore’nin nükleer denemelerinin devam etmesi durumunda ‘ateş ve öfkeyle’ yanıt vereceklerini söylemesi üzerine Kuzey Kore, Guam'a balistik füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Aynı yıl Kuzey Kore'nin en az 6 defa Hwasong-12 füzesini test etmesi tansiyonu daha da artırmıştı.

ABD son füze denemesine gereken yanıtı vereceğini belirtirken Güney Kore lideri Mun Jae-in de dün fırlatılan füzenin 2017’deki gerilimi hatırlattığını ifade etti.

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