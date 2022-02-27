Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşındayken Kuzey Kore'den de tansiyonu yükseltecek bir hamle geldi. Japonya hükümetinin açıklamasına göre, Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’dan gerçekleştirilen füze denemesi bu sabah erken saatlerinde oldu. Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, füzenin 600 km’ye yüksekliğe çıktığını ve 300 km menzile sahip olduğunu söyledi. Kishi televizyonda yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore, yılın başından bu yana sık sık füze fırlattı ve hızla balistik füze teknolojisini geliştirmeye devam ediyor” dedi.

8. KEZ DENENİYOR

The Guardian’da yer alan habere göre, balistik füzenin Pyongyang yakınlarındaki Sunan isimli bir bölgeden Japonya Denizi’ne doğru yerel saatle sabah 07:52 sularında fırlatıldığı açıklandı. Güney Kore’nin de doğruladığı haberde, füzenin düştüğü bölgede herhangi bir hasarın meydana gelmediği de belirtildi.

Bölgedeki gemiler de havadan düşmüş olabilecek cisimlerden uzak durmaları ve yetkililere haber vermeleri konusunda uyarıldı.

Bu füze, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un ilk denemesi değil. Kuzey Kore, en son 30 Ocak’ta olmak üzere, toplamda sekiz kere füze denemesi yapmıştı.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama da, “Kuzey Kore’nin bu sabah balistik füze fırlattığının farkındayız. Güney Kore, Japonya ve diğer bölgesel müttefikler ve ortaklarla yakın istişarelerde bulunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu fırlatmayı kınıyor ve Kuzey Kore’yi daha fazla istikrarsızlaştırıcı eylemden kaçınmaya çağırıyor” denildi.

Kuzey Kore ayrıca geçen ay, 2017’den beri askıya alınan nükleer ve uzun menzilli silahların test edilmesine ilişkin kendi koyduğu moratoryumu bırakabileceği konusunda da uyardı.

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