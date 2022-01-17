Kuzey Kore füze denemelerini neden artırdı?

Kuzey Kore’nin son haftalarda art arda füze fırlatması uluslararası toplumu bile şaşırttı. Füze denemelerinin zamanlaması soru işareti yaratırken bazı uzmanlar, denemelerin Çin’de gelecek ay düzenlenecek tartışmalı Kış Olimpiyatları öncesine denk geldiğine dikkat çekiyor. Kuzey Kore’nin müttefiki Çin’le yaşadığı bir soruna tepki olarak Olimpiyatlar öncesinde füze programına hız vermiş olabileceği söyleniyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen art arda füze fırlatması tartışmalara yol açtı.

Son dönemde füze denemelerine hız veren Kuzey Kore, bu sabah son iki haftadaki 4. füze denemesini gerçekleştirdi.

Geçen hafta da hipersonik füze denemesi yaptığını açıklayan ülkenin, BM yaptırımları ihlal ederek iki kısa menzilli balistik füze denemesi düzenlemesi tepki yarattı.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Kuzey Kore'nin sıra dışı sıklıkta düzenlenen füze denemelerinin zamanlamasının soru işareti yarattığına dikkat çekti.

Kuzey Kore yönetiminin genelde önemli siyasi gündemlerde ya da ABD ve Güney Kore'nin ortak tatbikatlarına misilleme olarak füze fırlattığını kaydeden BBC, son denemelerin nedenine ilişkin uzman yorumlarına haberinde yer verdi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment uzmanı Ankit Panda, Kuzey Kore'nin son denemelerle füze kapasitesini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

ÇİN’LE ANLAŞMAZLIĞIN İŞARETİ Mİ?

Ülkenin ekonomik kriz nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşadığına dikkat çeken Panda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu denemeleri itibarını güçlendirmek için kullandığı yorumunda bulundu.

Güney Kore'deki Ewha Kadın Üniversitesi'nden Kuzey Kore profesörü Park Won-gon, füze denemelerinin ABD'nin artan yaptırımlarına yönelik tepkinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Öte yandan bazı uzmanlar, füze denemelerinin Çin'de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesi yaşandığına dikkat çekiyor.

Bazı ülkelerin Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek boykot kararı aldığı Kış Olimpiyatları, Çin açısından büyük önem taşıyor.

Kuzey Kore uzmanı Chad O’Carroll, “Çin'in Pekin'deki Olimpiyatlar'dan hemen önce yanı başındaki Kuzey Kore'de füze testi yapılmasından hoşlandığını sanmıyorum” dedi.

Chad O’Carroll, füze testlerinin Pyongyang ve Pekin arasındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceğini belirterek “Bu durum sürerse, Kuzey Kore'nin bir konuda Çin'e kızgın olma ihtimalini dışlamamalıyız” ifadelerini kullandı.

BBC'ye konuşan Kuzey Kore uzmanı Leif-Eric Easley ise, iki ülke arasındaki güçlü stratejik ilişkiye vurgu yaparak “Çin sadece ekonomik olarak değil askeri açıdan da Kuzey Kore'yi destekliyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Kuzey Kore'den 2 yeni füze denemesi daha

İlginizi Çekebilir Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore balistik füze fırlattı