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Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore yine füze fırlattı

Güney Kore'nin önde gelen haber ajanslarından Yonhap, son dönemde füze denemelerinin ve tahrikin arttığı Kuzey Kore'nin yeniden tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:53 - 14 Ocak 2022 Güncellenme:
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Resmen füze yağıyor: Kuzey Kore yine füze fırlattı

Güney Kore haber ajansı Yonhap’ın “son dakika gelişmesi” ibaresiyle abonelerine ve bütün dünyaya servis ettiği haber uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Güney Kore ordusuna dayandırılan açıklamada Kuzey Kore tarafından tanımlanamayan bir füzenin doğu sahilleri açıklarında denize düştüğü kaydedildi.

DETAYLAR GELİYOR…

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