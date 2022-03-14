Lavrov: Astana formatındaki görüşmelerin devamını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile yaptığı basın toplantısında, “Astana formatındaki görüşmelerin yapılmasını umuyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Sani ile Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna, bölgesel gündem ve petrol konularına değinilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Katar Emiri Temim bin Hamad El Sani arasında daha önce mutabık kalınan anlaşmaların detayları hakkında görüşmeler sağlandı.

Lavrov, El Sani ile ticari konularda anlaşmalar sağladıklarını belirterek, “Rusya Devlet Başkanı ve Katar Emiri arasında varılan anlaşmalara uygun olarak ticaret cirosunda olumlu gidişatı sürdürmek ve yatırım işbirliğini geliştirmek için atacağımız ek adımlar üzerinde anlaştık. Gaz ihraç eden ülkeler forumu da dahil olmak üzere, küresel enerji piyasasında koordinasyonun sürdürülmesi konusunda iyi umutlarımız ve ortak çıkarlarımız var” dedi.

Katarlı mevkidaşı ile Suriye'deki durumu görüştüklerini ve Astana görüşmelerinin tekrar gerçekleşmesinden yana olduklarını söyleyen Lavrov, “Suriye konusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasından yanayız. Astana formatının şu anki faaliyetlerinin nasıl işlediğini konuştuk. Yakın bir gelecekte Astana formatındaki görüşmelerin gözlemciler ve Suriye'deki tarafların katılımıyla yapılmasını umuyoruz” diye konuştu.

Katar'ın, Afganistan da dahil birçok önemli noktada desteklerde bulunduğunu ifade eden Lavrov, “Katar, diğer dış aktörlerle birlikte istikrarın sağlanması adına ve ülke nüfusunun çok ihtiyaç duyduğu insani programlara fon sağlamakta çok önemli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

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