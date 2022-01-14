Lavrov: Batı, Ukrayna’yı bahane ederek Rusya çevresine asker gönderebilir

Rusya ve Batılı ülkeler arasında Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmeler çıkmaza girerken, Moskova ABD ve NATO’ya yönelik sert açıklamalarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yıllık basın toplantısında, ABD ve NATO'nun Ukrayna'yla artan gerilimi bahane ederek Rusya çevresinde asker konuşlandırabileceğini söyledi.

Batı'nın Rusya'nın güvenlik taleplerine yanıt vermemesi halinde bir dizi seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Lavrov, ABD ve NATO'dan bu taleplerle ilgili en kısa zamanda ayrıntılı yanıt beklediklerini belirtti.

Lavrov, Batı'nın yanıt vermesinin ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna meselesine dair bir karar alabileceğini de ifade ederek “Bu tekliflerin geri çevrilmesi halinde Rusya pek çok farklı şekilde yanıt verebilir” dedi.

Rusya'nın geçen yılın son aylarında Ukrayna sınırına asker yığması “işgal” iddialarını gündeme getirirken, Rusya bu iddiayı reddediyor ve NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin durdurulmasını istiyor.

Bu hafta Rusya ile ABD, NATO ve Avrupalı yetkililer arasında düzenlenen görüşmelerde de somut bir ilerleme kaydedilemedi.

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