Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi bitti: Savaş bitmeli mesajı

Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabasına girişen Türkiye'den bugün yeni bir diplomasi hamlesi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, ateşkes vurgusu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Çavuşoğlu, “Ukrayna krizinin başından bu yana net bir tutum takındık; tansiyonun düşürülmesi, diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. Ukrayna’da 24 Şubat’tan bu yana yıkım ve insani dram devam ediyor, 3 milyonu aşkın insan ülkeyi terk etti, bu gidişata son verilmesi ve akan kanın durması lazım. Ukrayna krizinde görüşlerimizi açık ortaya koyuyoruz, zira biz komşuyuz ve dostuz” dedi.

Çavuşoğlu sözlerine, “Ukrayna’daki ve bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye inancımızı sürdürüyoruz; Belarus’taki görüşmelerin olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de Erdoğan’ın Putin ile telefonda görüşmesi mümkün. Şu anda önceliğimiz Mariupol’dan vatandaşlarımızın çıkarılmasıdır” diye devam etti.

Çavuşoğlu, bölgedeki insanların çıkarılması için insani ateşkese ihtiyaç olduğunu söylerken, “Önce insani, sonra kalıcı ateşkesin sağlanması için düşüncemizi samimi olarak iki tarafla da paylaşıyoruz. Diplomasiyi önceleyen çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Erdoğan’ın Putin ve Zelensky’i bir araya getirmek için çabası var, buna bir adım daha yaklaşıldı mı” sorusu üzerine ise, “Görüşmelerin olumlu seyretmesine bağlı ama yakınlaşmaların olduğunu biliyoruz. Liderler düzeyinde verilmesi gereken kararlar da var, bu noktaya gelindiğinde böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yaparız. Zor şartlarda 15.000’den fazla vatandaşımızı Türkiye’ye getirdik ama Mariupol’de sıkıntı var, çatışmalar devam ettiğinden riskli bir durum. Lavrov ile görüşmede ikili ilişkileri, Suriye’deki süreci de ele aldık” dedi. İlginizi Çekebilir Rusya'dan Ukrayna'da Avusturya ve İsveç modeli önerisi

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