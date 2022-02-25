Lavrov: Ukrayna’daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik dün başlayan işgali bugün de şiddetini artırarak sürerken, Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Rusya dün sabah saatlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle Ukrayna’yı işgale başlarken, ülkeden halen durumun ‘işgal’ olmadığına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, “Kimse Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamıyor.” ifadelerinde bulundu. Lavrov, amaçlarının Rusya’yı ‘askersizleştirmek’ olduğunu dile getirdi. Lavrov, “Silahlı çatışma dışında herhangi bir seçeneğimiz kalmamıştı. Diplomatik düzen sorunu çözemedi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “Ukrayna’daki hükümeti tanıma ihtimalimiz yok” dedi.

Lavrov, ‘Kimse, Ukrayna’daki sivil halka saldırmayı planlamıyor” ifadelerinde de bulundu.

‘ZELENSKİY FIRSATI KAÇIRDI’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Biz Kiev'i ikna etmeye çalıştık. Washington'ı, Batılı meslektaşlarımızı doğru yöne çekmeye çalıştık. Kilit araçları uygulayın dedik” dedi. Lavrov, “Zelenskiy, güvenlik konusunda müzakere fırsatını kendisi kaçırdı” ifadesinde de bulundu.

Lavrov’un ardından Kremlin’den de önemli açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Kiev’den beklentilerinin değişmediği vurgulanırken, ‘Rusya’nın bir kız çocuğu gibi’ pozisyonunu değiştirmeyeceği aktarıldı.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, AB ve ABD’ye karşı ek yaptırımların da devreye sokulacağı belirtildi.

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