Lavrov: Ukrayna’nın Donbas nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Moskova’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Kiev rejiminin en az 8 yıldır Donbas nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz” dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda görüştü. Toplantının ana başlıkları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonları ve İran’ın Nükleer Programı oldu.

Bakanlar özel görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Lavrov, ülkesinin Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, “İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın savaşın en kısa sürede durdurulması gerektiği yönündeki dileklerini bana iletti. Biz de tam olarak bununla uğraştığımızı sizi temin ederim. Kiev rejiminin en az 8 yıldır Donbas nüfusuna karşı yürüttüğü savaşı durduruyoruz. Bu savaş sona ermeli” dedi.

İranlı mevkidaşı ile Ukrayna'daki durumu değerlendirdiklerini belirten Lavrov, “Elbette Ukrayna çevresindeki duruma değindik. İranlı meslektaşıma ABD ve NATO'nun oluşturduğu güvenlik endişelerimizi anladıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“RUSYA, İRAN’LA NÜKLEER ANLAŞMAYA ENGEL DEĞİL”

Lavrov, İran’ın nükleer programıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusunda yeniden bir anlaşma yapılmasını umduklarını söyleyerek, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla desteklenen bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasının mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılmasından yanayız. ABD’nin uyguladığı ve sadece İran’a ve halkına değil başka ülkelere de zarar veren yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan ise basın toplantısında, “Ukrayna krizi ile Viyana’da devam eden nükleer müzakereler arasında herhangi bir ilişki yok. Eğer ABD ile anlaşmaya varılması beklenen bazı hassas konular hakkında sonuca ulaşırsak, imzalanacak iyi ve güçlü anlaşmayı Rusya’da destekleyecek. Rusya, nükleer anlaşma önünde bir engel değil” dedi.

ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda vereceği siyasi kararları beklediklerini belirten Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, “ABD, nükleer müzakerelerin son aşamasında fahiş taleplerinden vazgeçerse nükleer anlaşmanın yeniden canlanması mümkün” diye konuştu.

İran ile 4+1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri, Rusya’nın ABD’den İran konusunda yazılı garanti talebi nedeniyle askıya alınmıştı. Müzakerelerin son turunda Moskova yönetiminden gelen yazılı garanti talebine ABD yönetimi, “Batı yaptırımlarının Viyana müzakereleriyle ilişkisi yok” diye karşılık vermiş ve Rusya’yı nükleer anlaşmayı rehin almakla suçlamıştı.

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