Londra’daki Türk restoranında büyük panik: 200 kişi apar topar hastaneye kaldırıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Türk restoranında düzenlenen Noel yemeğinde onarca konuğun aniden baygınlık geçirmesiyle büyük panik yaşandı. İlk başta kalabalığın yemeklerden zehirlendiği sanıldı ama durumun nedeni daha sonra anlaşıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere'de bir Türk restoranında düzenlenen Noel yemeği kabusa dönüştü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, başkent Londra'nın doğusundaki Chingford kasabasında Türk yemeklerinin servis edildiği bir restoranda Noel partisine katılan onlarca kişi aniden hastalandı. Yaklaşık 200 kişi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İlk başta kalabalığın yemeklerden zehirlendiği sanıldı ancak gerçek daha sonra anlaşıldı. Noel partisine katılanların karbon monoksit zehirlenmesi geçirdiği bildirildi.

HASTANELERDE OKSİJEN KRİZİ ALARMI

Tam da Noel arifesinde ve İngiltere'de sağlık hizmetlerinde binlerce kişinin greve gittiği bir dönemde yaşanan olay nedeniyle bölgedeki hastaneler yeterli oksijen desteği bulmakta zorlandı. Bir hastane kaynağı, ellerindeki oksijenin tükenmeye başladığını bildirdi.

Türk restoranı olayla ilgili açıklama yapmazken, restorandaki bir sızıntının karbon monoksit zehirlenmesine yol açtığı sanılıyor. Bir restoran çalışanı, Noel yemeğine katılanların aniden baygınlık geçirmesi üzerine hemen ambulans çağırdıklarını ve konukları farklı hastanelere gönderdiklerini söyledi.

İş yemeği olduğu belirtilen Noel etkinliğine katılanlardan birinin kızı da Twitter'da, “Annem dahil çok sayıda kişi bir tür karbon monoksit sızıntısından etkilenmiş. Annemin kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baygınlık gibi belirtileri var. Kanında çok yüksek düzeyde karbon monoksit bulundu. Çok daha kötü de olabilirdi” dedi.

İngiltere'de binlerce sağlık çalışanı ve ambulans görevlisinin greve gitmesi nedeniyle sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor. Yetkililer halkı Noel kutlamalarında dikkatli olma ve fazla alkol tüketmeme konusunda uyarıyor.

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