Louvre Müzesi’nden aşırı sağcı Le Pen’e dava tehdidi

Seçim heyecanının yükseldiği Fransa’da, aşırı sağcı Marine Le Pen’in Paris’in simgelerinden Louvre Müzesi önünde çektiği kampanya videosu kriz yarattı. Müze yönetimi, video yayından kaldırılmazsa dava açacağı uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, cumhurbaşkanlığı seçimine yeniden aday olan ve kampanya filmini müzenin önünde çeken aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e dava açabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen, yayınlanan son kampanya videosunda müzenin önünden Fransız seçmenlere seslendi.

2017 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yenilen Le Pen, Macron'un seçim zaferini kutladığı Louvre Müzesi önündeki alanı özellikle Macron döneminin başarısızlığına dikkat çekmek için seçtiğini söyledi.

Le Pen, Macron'u cumhurbaşkanlığı makamını küçük düşürmekle, krizleri yönetememekle ve halka ihanet etmekle suçladı.

‘İTİBARIMIZA ZARAR VERİR'

Dünyaca ünlü müze, seçimler yaklaşırken giderek sertleşen siyasi tartışmaların bir parçası olmak istemediğini, Le Pen'in videosunun itibarına zarar vereceğini belirtti.

Müze yetkilileri, videonun yayından kaldırılmaması halinde hukuki süreç başlatılacağını bildirdi.

Louvre yönetimi ayrıca, müze görüntülerinin kullanılması için önceden izin alınması gerektiğini, Le Pen'in ise böyle bir başvuruda bulunmadığını kaydetti.

Açıklamada, “Biz tüm Fransız halkına aitiz. Herhangi bir siyasi partiyle ya da mesajla ilişkilendirilemeyiz” dendi.

Le Pen'in partisinden ise, “Macron hükümetiyle bir sorun yaşamak istemiyorlar” açıklaması geldi.

Seçimin bir diğer aşırı sağcı adayı olan Éric Zemmour'un da adaylığını açıkladığı kampanya videosunda Louvre Müzesi'ni kullanması tepkilere yol açmıştı

Anketlere göre Cumhurbaşkanı Macron, nisanda yapılacak seçimlerde önde görünüyor.

İlginizi Çekebilir Fransa'da seçim yarışı kızışıyor: Zemmour, Le Pen'i geride bıraktı

İlginizi Çekebilir Marine Le Pen'den mülteci karşıtlığı hamlesi: Orban'la görüşecek