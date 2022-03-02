Lukaşenko yanlışlıkla Moldova’yı işgal planını ifşa etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 7'nci güne girilirken dün gece Moskova yönetiminin en büyük müttefiklerinden olan Belarus lideri Lukaşenko dün televizyon karşısında Rusya'nın savaş planı ile ilgili bilgi verdi. Haritadaki bir detay ise Moldova'da endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in geçen hafta resmen tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne destek olmak ve bölgede barış sağlamak için askeri operasyon düzenleme kararı almasının üzerinden 7 gün geçti… Hem Ukrayna’da hem de uluslararası kamuoyunda beklenmeyen bir direnişle karşılaşan Putin’in bu süreçteki en büyük destekçilerinden biri ise Belarus oldu.

Rusya ile haftalardır Ukrayna sınırında ortak askeri tatbikat yapan Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko dün güvenlik konseyi ile bir toplantı yaptı. Ukrayna işgalini ve Belarus’un bu süreçteki rolünü masaya yatıran Lukaşenko, kapsamlı bir harita üzerinden gelişmeleri anlattı.

Fakat Lukaşenko’nun görüntüleri yayınlanınca, arkasındaki haritada bazı detaylar gündem oldu. Rusya’nın Ukrayna’nın kritik şehirlerini ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görülüyor.

Haritada Odessa kentinden Moldova’ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı da görülüyor.

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