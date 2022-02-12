Lüks yatla İtalya’ya gitmek isteyen 197 göçmen yakalandı

İzmir'den bindikleri ultra lüks bir yatla İtalya'ya gitmek isteyen 197 düzensiz göçmen, Orak Adası açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı 10 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Yaşar ANTER

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İzmir Foça’da özel bir yatla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 11 Şubat günü saat 04.00'te harekete geçti. Özel yatın Foça'dan denize açıldığı ve İtalya rotasına doğru ilerlemeye çalıştığını belirleyen ekipler, yatın Orak Adası açıklarında olduğunu tespit etti.

Foça Limanı'ndan hareket eden 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen operasyonda 24 metrelik yat içerisinde bulunan 197 düzensiz göçmen ile 4 Türk göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aynı kaçakçılık olayı ile ilgili sahil güvenlik ve emniyet güçlerinin karada yaptığı operasyonlarda ise 4 Türk ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 göçmen kaçakçısı daha yakalandı. Yakalanan 10 organizatör işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 197 göçmenin ise İl Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.

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