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Macaristan’da Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Corona virüsü aşılama oranının düşük seyrettiği Macaristan'da Omicron varyantının yayılmasıyla birlikte en acı rekor geldi.

Sozcu.com.tr
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Macaristan’da Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Macaristan hükümeti güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı… Önceki gün 7883 insanda corona virüsünün tespit edildiği ülkede son 24 saatte 9216 insanda corona virüsü tespit edildiği duyuruldu.

Yetkililer hastanede yatan hasta sayısının düştüğünü açıklarken Omicron varyantının çok hızlı yayıldığına dikkat çekti. Hükümet, “üçüncü doz aşı olarak hastalanmayı engelleyebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

10 milyon nüfuslu ülkede 40.164 insan Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Ülkede 2647 Covid-19 hastası hastanede tedavi olurken 249 hasta ise yoğun bakımda.

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