Macaristan’da vergi yasası halkı sokağa döktü
Ülkeyi demir yumrukla yöneten Başbakan Orban'ın ülkesi Macaristan'da ekonomik krize rağmen gündeme gelen yeni vergi yasası halkı sokağa döktü.
Yerel seçimlerde muhalefetin birleşmesiyle iki yıl önce muhalefetin alt ettiği fakat genel seçimlerde zaferini ilan ederek ülkeyi demir yumrukla yöneten Başbakan Viktor Orban’ın yeni vergi yasası ülkeyi sokağa çıkardı.
Macaristan’daki küçük firma ve özel şahıslara yönelik yeni vergi yasa tasarısını protesto eden yaklaşık bin kişi meydanlara çıktı.
Göstericiler başkent Budapeşte’nin popüler bölgelerinden Margaret Köprüsü’nde oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Göstericiler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.