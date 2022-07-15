Abone Ol

Macaristan’da vergi yasası halkı sokağa döktü

Ülkeyi demir yumrukla yöneten Başbakan Orban'ın ülkesi Macaristan'da ekonomik krize rağmen gündeme gelen yeni vergi yasası halkı sokağa döktü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Macaristan’da vergi yasası halkı sokağa döktü

Yerel seçimlerde muhalefetin birleşmesiyle iki yıl önce muhalefetin alt ettiği fakat genel seçimlerde zaferini ilan ederek ülkeyi demir yumrukla yöneten Başbakan Viktor Orban’ın yeni vergi yasası ülkeyi sokağa çıkardı.

Macaristan’daki küçük firma ve özel şahıslara yönelik yeni vergi yasa tasarısını protesto eden yaklaşık bin kişi meydanlara çıktı.

Göstericiler başkent Budapeşte’nin popüler bölgelerinden Margaret Köprüsü’nde oturma eylemi yaparak trafiği engelledi. Göstericiler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Almanya'dan dikkat çeken anket: Krize rağmen Ukrayna'ya destek İlginizi Çekebilir Almanya'dan dikkat çeken anket: Krize rağmen Ukrayna'ya destek

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster